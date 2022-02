Juve Stabia, Altobelli rilancia: «E ora un grande finale»

La vittoria, tre punti pesanti nel turno infrasettimanale con la Vibonese, la Juve Stabia rialza la testa dopo tre sconfitte di fila, e prova a rilanciarsi verso le zone altre della classifica, aspettando le prossime prove. Dopo qualche prestazione opaca, con la scelta, probabilmente, di affiancargli un elemento di maggiore qualità rispetto alle caratteristiche di altri compagni, come Schiavi, tra i protagonisti coi calabresi, Daniele Altobelli: “È stata una gara importante quella di martedì – ha ribadito il calciatore -, in cui servivano i tre punti più che la prestazione. Nonostante tutto, credo che si siano viste anche cose buone, anche se sappiamo che nelle corde di questa squadra c’è ancora di più. Venivamo da tre sconfitte di fila, si era creata tensione, sia pure contro l’ultima della classe, abbiamo saputo giocare, soffrire, ma anche centrare un successo che ci rilancia sicuramente”. Sotto i riflettori il centrocampo a due di Sottili, Altobelli assolve le scelte del tecnico: “Ho giocato anche in passato così, come anche con altri moduli, non ho preferenze particolari, e credo che i numeri lascino il tempo chre trovano, quel che conta è l’atteggiamento della squadra nei novanta minuti. Abbiamo attraversato un momento di appannamento, ma sono convinto che si possa fare bene fino alla fine. La salvezza? Sarebbe riduttivo. Sicuramente dobbiamo fare prima i punti per la categoria, ma i play-off devono essere un obiettivo sempre nella testa di tutti”. Sabato ancora al Menti col Monopoli: “Due vittorie di fila non le abbiamo mai fatte, dobbiamo provarci. La vittoria con la Vibonese può farci giocare con maggiore tranquillità, faremo di tutto per regalare un'altra soddisfazione ai nostri tifosi”.