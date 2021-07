Juve Stabia, l'entusiasmo di Altobelli: «Riparto in un progetto importante»

Con la cessione di Garattoni al Foggia dell’ex diesse Pavone, e con Schiavi del Novara nel mirino, la Juve Stabia prosegue la sua preparazione a Rivisondoli, in attesa del prossimo test contro la Primavera del Pescara, prevista per il 2 agosto. Cresce il gruppo a disposizione di Walter Novellino, che si è detto convinto di poter fare bene e disputare un’ottima stagione:

«Il mister – a parlare è il centrocampista Altobelli – è una persona molto positiva. L’ho trovato carico, e con tanta voglia di impegnarsi in questa nuova esperienza stabiese. Sono convinto, lo si capisce sempre dalle prime battute, che sarà un’ottima annata. La squadra sta crescendo, so che arriveranno nuovi rinforzi per costruire quel mix in grado di dare soddisfazioni alla dirigenza ed ai tifosi».

Per Altobelli una nuova esperienza in una piazza calda. «Castellammare è sempre stata un riferimento per tutti, sappiamo, da avversari, quanto possa dare il calore della gente, e dei tifosi. C’è tanta voglia di ripartire col passo giusto, di rimettermi in gioco, e non ci sono stati tentennamenti nell’accettare la proposta della Juve Stabia».

Un bel gruppo, con tanti giovani ed elementi di esperienza per costruire qualcosa di importante. «Ho trovato grande disponibilità in tutti – chiude Altobelli -, un gruppo che si sta creando pian piano. Sono dell’avviso che faremo bene».