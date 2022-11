Juve Stabia: amichevole bis col Napoli? Si, no... forse...

Chiamatela “amichevole di ritorno”, ma per ora è e resta solo una suggestione. La possibilità di vedere di nuovo Napoli e Juve Stabia l’una contro l’altra, dopo la sfida del “Maradona” dello scorso agosto ha sicuramente acceso gli animi degli sportivi della città delle acque, anche alla luce dell’incredibile campionato disputato dagli azzurri di Spalletti, ma al momento non sembra esserci nulla di concreto.

In tanti, sui social, hanno “benedetto” l’idea dell’iniziativa, sponsorizzando, per la verità, la possibile sede del Romeo Menti, dopo l’andata nell’impianto di Fuorigrotta, ma la realtà, che spegne un po’ gli animi, sarebbe la data ipotizzata, il 17 dicembre che, calendario alla mano, potrebbe escludere la possibilità di vedere in campo i gialloblù contro Osimeh e compagni. La Juve Stabia, dopo la sfida col Messina dell’11 dicembre, il 19 affronterà il Cerignola (posticipo di lunedì sera) per l’ultima del girone di andata e, il 23, a ridosso del Natale, la Gelbison al Menti. E proprio le due gare nella settimana del 25 dicembre lasciano più di qualche dubbio. Ma per nel calcio, si sà, sognare non costa nulla....