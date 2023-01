Juve Stabia, ancora un addio: rescinde Bilal Erradi

Era stato il primo acquisto, ma in campo, a parte pochi scampoli, non è mai stato realmente protagonista. Bilal Erradi lascia la Juve Stabia con la formula della rescissione.

Il club, ad una decina di giorni dal termine del mercato sembra orientato prima di tutto a sfoltire la rosa per poi provare, lo sperano i tifosi, a consegnare a Colucci qualche pedina in grado di fare davvero la differenza.

«La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il centrocampista, classe ‘01, Bilal Erradi - si legge in una nota della società - a Bilal vanno i ringraziamenti per quanto fatto con la Nostra maglia e i migliori auguri per il futuro».