Juve Stabia-Andria 1-1, i play-off di nuovo a rischio

La Juve Stabia non va oltre l’1-1 al Menti contro la Fidelis Andria che, da fanalino di coda, aveva riposto proprio nella sfida ai gialloblù di Novellino le residue speranze di restare agganciata alla zona play-out.

Decisa, determinata, la squadra di Cudini alza subito il baricentro alla ricerca del gol per scacciare gli spettri della retrocessione diretta. La Juve Stabia, dal canto suo, dopo la vittoria nel derby con l’Avellino di sette giorni fa ripropone lo stesso undici con l’unica novità di D’Agostino, esterno alto al posto di Mignanelli, squalificato. Subito dalle parti di Barosi i pugliesi, con Costa Ferreira e Castellano che chiamano in causa l’estremo campano. La compagine di Novellino, invece, si affaccia sotto la porta avversaria solo alla mezzora con Scaccabarozzi che alza troppo la mira dopo lo scambio con D’Agostino, e soprattutto con Caldore che, di testa, sul corner del capitano, lasciato tutto solo, non centra il bersaglio.

Nella ripresa ancora Andria con l'acceleratore, Costa Ferreira scarica du Djibril al limite, piroetta e tiro oltre il montante. All’11’ Bolsius sale in cattedra: l’olandese parte dalla sinistra, si accentra, ma il tiro è ancora alto. Al 15’ passano i pugliesi. Bolsius semina il panico nella difesa stabiese, tocco a seguire per Costa Ferreira che angola al punto giusto per trafiggere Barosi. La Juve Stabia non ci sta, Novellino cambia assetto, passando al rombo a centrocampo e le due punte davanti, ed i gialloblù vanno vicinissimi al pari con Zigoni che, di testa, sul cross di Maggioni, si vede respingere da Vandelli sul palo con l’aiuto di Dalmazzi. Al 20’ arriva il pari. Scaccabarozzi dalle retrovie per Silipo sul filo del fuorigioco, cross basso per Volpe che deposita in rete. Finale senza troppe emozioni che non soddisfa Novellino: “Sapevamo che non era facile – chiosa il tecnico -, contro un avversario determinato. Possiamo giocarci i play-off in queste ultime due gare, ma dobbiamo avere maggiore cattiveria nei momenti topici della gara”.