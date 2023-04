Juve Stabia-Andria, Novellino suona la carica: prezzi popolari per la «giornata gialloblù»

Con l’euforia di chi ha ormai centrato il primo obiettivo stagionale, quello della permanenza in serie C, ma anche la consapevolezza di avere ancora tanto da giocarsi e da dire, anche nei playoff, la Juve Stabia si prepara ad un sabato di Pasqua di passione pura, ed alla sfida del Menti contro la Fidelis Andria. Giornata gialloblù, prezzi popolari in tutti i settori, il club punta, dopo la vittoria nel derby con l’Avellino, ed il ritrovato entusiasmo, a ricompattare ambiente e squadra, alla ricerca di punti pesanti per migliorare l’attuale classifica: «Siamo nei playoff – ricorda Walter Novellino alla vigilia -, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Sono contento dei ragazzi, li ho visti sereni questa settimana, lavorare con la mente sgombra dalle paure che ci avevano frenato anche a Potenza è stato importante per riuscire a lavorare bene, e provare anche qualcosa di nuovo in vista della gara di domani. L’Andria? Sento e leggo che verranno qui a fare la gara della vita, col coltello tra i denti, ed ovviamente, classifica alla mano, è comprensibile. Hanno qualità, ma troveranno una Juve Stabia decisa, determinata. Dobbiamo alzare l’asticella, dobbiamo dimostrare che meritiamo anche di più dell’attuale classifica».

Fuori Pandolfi e Mignanelli per squalifica, out Peluso per infortunio, torna disponibile Maggioni. La novità potrebbe essere la conferma dal primo minuto di D’Agostino nel tridente alto, dopo il gol che ha deciso il derby: «Vedremo – chiosa l’allenatore -, è un ragazzo valido, che mi piace come calciatore, ma abbiamo tante soluzioni. I tifosi? Spero ne vengano tanti, sono convinto che non se ne pentiranno».