Delusione Juve Stabia, solo 1-1 con l'Andria, gialloblù fischiati al Menti

La Juve Stabia rallenta il passo, e non va oltre l’1-1 al Menti, uscendo tra i fischi dei tifosi che a fine gara, dopo aver sostenuto Eusepie compagni per tutti i novanta minuti chiedono a viva voce maggiore impegno ai gialloblù ed alla società. Tre i punti di disacco dalla zona play-off della squadra di Sottili che, a questo punto, potrebbe intervenire in maniera massiccia sul mercato per sistemare una rosa che, stando alle ambizioni della dirigenza, dovrebbe puntare quanto meno agli spareggi promozione.

A sorpresa, rispetto all stop di Francavilla, il tecnico stabiese schiera Russo tra i pali, preferendolo a Sarri, non del tutto incolpevole domenica scorsa. Bastano tre minuti alla squadra di Ginestra per scaldare i guantoni del portiere stabiese con Di Noia. Al 6’ errore di Eusepi al limite dell’area pugliese, Di Noia lancia sul filo del fuorigioco Di Piazza che a tu per tu con Russo piazza la palla alle spalle dell’estremo stabiese. All’11’ la reazione stabiese porta Carullo al fallo su Stoppa in area. Dal dischetto Eusepi interrompe il lungo digiuno. Dopo il pari la gara diventa un monologo stabiese.

Ci prova Stoppa con un numero al limite che lo porta a due passi da Dini che si salva in angolo. Sempre Stoppa (27’) ci prova con un tiro alla distanza. Un minuto appena e Berardocco pennella per la sforbiciata di Eusepi su cui Dini si supera. Nella ripresa il vero miracolo è di Russo (23’), sul tiro ravvicinato di Tulli, bravo a superare Tonucci al limite. Finale arrembante per la Juve Stabia, Sottili, che ha la panchina corta per i tanti infortuni, lancia nella mischia sia Evacuo che Guaracino, ma il pari sembra inesorabile, per la delusione dei tifosi presenti allo stadio.