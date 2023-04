Juve Stabia-Audace Cerignola 2-2: le vespe accedono ai playoff

Si chiude con il grande sogno play-off la stagione regolare della Juve Stabia. All’ultimo istante, grazie alla classifica avulsa con Taranto e Giugliano, appaiate a 46 punti, sono gli stabiesi ad accedere al primo turno della poule promozione, che comincerà tra sette giorni, ironia della sorte, proprio contro l’avversario odierno, che ha imposto il 2-2 al Menti al termine di una gara vissuta con grande tensione dalle due squadre in campo, alla ricerca dei rispettivi obiettivi.

La corsa finale sotto la curva, dopo gli istanti di attesa del risultato tra Taranto e Messina, la Juve Stabia può gioire e, recuperato anche tutto l’organico (al rientro Altobelli, Scaccabarozzi e Pandolfi, nella gara con i pugliesi Novellino aveva dovuto rinunciare invece a Zigoni, Berardocco e Mignanelli), potrà giocarsi qualcosa di più importante. Un primo tempo che si apre col piglio giusto in campo della squadra stabiese, ma anche con il vantaggio, immediato, di Silipo che, sul cross preciso e pennellato di Dell’Orfanello, in controbalzo apre le danze. Al 23’ il raddoppio, stavolta sul calcio d’angolo di Scaccabarozzi è Caldore ad inserirsi per il raddoppio. Micidiale il recupero della prima frazione. Barosi si supera su Malcore lanciato a tu per tu sul filo del fuorigioco, ma un istante dopo non riesce ad evitare il 2-1 di Capomaggio dalla lunga distanza.

Ripresa ancora col Cerigola avanti, i pugliesi cercano il risultato per provare a strappare il quarto posto assoluto in classifica. Grande sacrificio della Juve Stabia, ma alla mezzora è ancora Malcore, che è bomber vero, a piazzare la zampata del 2-2. Istanti surreali in attesa dei risultati provenienti dagli altri campi, alla fine il tripudio e la gioia sotto la curva. “Ci tenevo, e tanto – soddisfatto Novellino a fine partita -, avevo delle buone sensazioni in settimana, era una cosa che volevo regalare a tutti i costi alla piazza, alla società, ai ragazzi. Ed ora ce la giocheremo con tutti”.