Juve Stabia-Avellino, Novellino: «Non è una partita come le altre»

Scalpita, Walter Novellino, alla vigilia del derby con l’Avellino che, in programma al Romeo Menti domani sera (20.30), rappresenta un autentico tuffo nel passato. Ex di turno, come il bomber Eusepi che farà l’esordio proprio coi biancoverdi, originario di Monteforte Irpino, il tecnico della Juve Stabia ricorda i fasti dell’esperienza alla guida dell’Avellino, strizzando l’occhio all’amico Piero Braglia: «È una gara particolare – spiega alla vigilia -, non si può negare. La sento io, so che la sente anche Piero. Entrambi abbiamo fatto bene a panchine invertite, ed ora cercheremo di ripeterci alla guida delle rispettive squadre. Sono contento di quanto fatto nel mercato dalla società, arriviamo al derby con una rosa di grande valore, con calciatori esperti, ma anche giovani molto interessanti, affrontando una rivale che si candida, al di la’ dell’avvio difficile col Campobasso, ad un ruolo di primo livello in campionato».

Tanti ex di turno, dal difensore Gennaro Scognamiglio - infortunato, non sarà in campo - al capitano della promozione del 2018, Alessandro Mastalli, per la prima volta al Menti con un’altra maglia: «Una gara a cui teniamo tutti, a cui tengono soprattutto i tifosi, che hanno fatto sentire tutto il proprio calore ed il proprio affetto ai calciatori l’altra sera durante la presentazione ufficiale. Un derby che può valere tanto. Eusepi? È stato uno sforzo importante quello della società, un calciatore di livello che può farci crescere, anche se prima di tutto dobbiamo centrare l’obiettivo salvezza. Poi, si vedrà…».