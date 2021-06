Juve Stabia, Baldini rifiuta l'offerta dei fratelli Langella

Niente da fare. Non sarà Baldini il prossimo allenatore della Juve Stabia. Il tecnico toscano ha preferito rinunciare all’offerta dei fratelli Langella, ufficialmente per motivi personali.

Ad annunciarlo lo stesso trainer, che dopo i fasti con la Carrarese non sposerà un altro progetto in gialloblù: “E' vero, la Juve Stabia mi ha fatto una proposta concreta e hanno fatto di tutto per convincermi ad affrontare la nuova stagione con loro – queste le parole di Baldini -. Abbiamo parlato, sono stato a Castellammare di Stabia ed è una città straordinaria. Mi ha fatto piacere avere avuto l'opportunità di conoscere, e li ringrazio tutti, il presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella e l'amministratore Avvocato Vincenzo Todaro oltre a rivedere il mio amico, il direttore Giuseppe Pavone. Purtroppo non posso accettare, pur avendo avuto l'opportunità di ascoltare le ambizioni societarie. Dopo la mia ultima esperienza, ho deciso di prendermi un periodo di pausa, che non so quanto potrà durare, ma mi ha spinto a rinunciare così alla possibilità di poter fare un'esperienza in una città bella come Castellammare di Stabia. Auguro alla Juve Stabia ogni bene possibile e farò il tifo per loro, con la speranza che i progetti societari possano essere tutti raggiunti”.

In realtà, Baldini, a dispetto di tutto, aveva chiesto di ripartire da zero, di partire con un progetto tutto nuovo e tutto suo, senza tener conto del quinto posto portato “in dote” dall’organico dello scorso anno, e da elementi, come Marotta, corteggiatissimi in serie C, e che rappresentano un ottimo punto di partenza per una rosa con cui puntare al grande salto.