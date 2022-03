Juve Stabia a Bari, Novellino: «Squadra che vince non si cambia»

Due successi di fila dal suo ritorno in panchina, e questa sera (21) Novellino chiede alla sua Juve Stabia la prova del nove. A Bari, contro la schiacciasassi del girone, il vero esame di una squadra che sembra essersi ritrovata in un batter d’occhio, convinta di poter recitare ancora un ruolo da protagonista nel finale di stagione: “Affrontiamo un Bari straordinario – ha detto l’allenatore stabiese -, una squadra che ha un organico fortissimo, e che gioca anche un ottimo calcio. La vittoria di domenica è un passo importante per loro verso la promozione. Dobbiamo valutare le condizioni di tutti, ma dove possibile, preferisco sempre attenermi alla massima della “squadra che vince non si cambia”. Vedremo nell’immediata vigilia della gara”. Una Juve Stabia dal morale a mille: “Sicuramente. Vincere due gare di fila non può che aiutare. Affrontare la capolista, poi, ti consente di arrivare alla sfida con stimoli importanti e la voglia di stupire ancora. Troveremo un ambiente caldo, un San Nicola con tanto pubblico, per noi un’occasione importante per confermare il valore di questa squadra”.