La Juve Stabia ferma il Bari capolista, Sottili fa festa: «Ma voglio continuità»

La Juve Stabia vince, e finalmente convince anche. Contro la capolista del campionato, il Bari di De Laurentiis (presente in tribuna con tutto l’entourage pugliese), l’undici stabiese sfodera quella prestazione attesa dall’inizio del torneo, cuore, determinazione, capacità di leggere la gara, ed anche di soffrire (senza rischiare oltre il dovuto).

La legge bene, Sottili, che richiama dal primo minuto sia Troest che Caldore in difesa, e Scaccabarozzi con Davì a centrocampo, creando una vera e propria Maginot per gli avanti del Bari, fin qui tra i più prolifici del torneo.

È la Juve Stabia per lunghi tratti a fare la partita, a dispetto dei tanti punti di distacco in classifica dai pugliesi, praticamente mai pericolosi dalle parti di Sarri, se non con una punizione di Antenucci ed un tiro di D’Errico nel finale di partita.

L’avvio di gara è stabiese, con Panico che si vede negare la possibilità del bantaggio da Frattali, sul tiro in diagonale dalla sinistra a conclusione di un’azione prolungata dei gialloblù. Simeri (44’) ci prova da lontano, ma Sarri non ha problemi. Finale di primo tempo infuocato, Stoppa prova il sombrero al limite dell’area su Gigliotti che gli soffia via il pallone con una mano: micidiale Eusepi dagli undici metri per il vantaggio stabiese.

Nella ripresa tanto possesso del Bari, ma la Juve Stabia prova a colpire in ripartenza. Ancora Panico, in avvio si vede deviare il tiro dal limite in angolo. Nel finale due buone occasioni per la capolista, costretta a cedere ai campani tre punti pesantissimi per la classifica, e non solo.

«Ai ragazzi avevo chiesto di dare un segnale - queste le parole di Sottili a fine gara -, credo che lo abbiano dato, prima di tutto a sé stessi. Fin dalla seconda parte della gara di Torre, hanno dimostrato di voler far bene, di avere grandi potenzialità e di poter fare bene da qui in avanti. Sono contento per loro, per i tifosi, una prestazione da incorniciare contro una squadra strameritatamente al primo posto fino ad ora. Ce la godiamo, lavoreremo una settimana con maggiore serenità, cercando di dare continuità fin dalla prossima».