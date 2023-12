Juve Stabia-Benevento 1-0: la capolista stacca le inseguitrici

La Juve Stabia si aggiudica il derby del Menti contro il Benevento, e porta a ben sei lunghezze il distacco dai sanniti, costretti ad inseguire ancora la vetta della classifica. Non riesce l’aggancio all’undici di Andreoletti, che escono dal campo a testa altissima, al termine di una gara intensa, bella, tra le più entusiasmanti degli ultimi anni nell’impianto di Castellammare.

Sugli scudi Thiam, il portiere della Juve Stabia, oggi il meno battuto d’Europa con appena cinque gol incassati in campionato (nessuno al Menti), ma anche Marco Bellich, al quinto centro stagionale, con cui decide la sfida con i sanniti. Pagliuca accantona per una volta il minutaggio e lancia Androni al posto di Baldi dalle prime battute, Andreoletti invece tiene a riposo in avvio sia Ciano che Marotta, inserendo i suoi “artiglieri” solo a metà ripresa.

Pronti, via, bastano tredici minuti alla capolista per incanalare la gara. Punizione di Leone dalla destra, Buglio a proseguire per l’inzuccata di Bellich che deposita alle spalle di Paleari. Il Benevento ci prova con Ferrante, ma sulla sua punizione dalla lunga distanza si distende Tiham che conferma di essere in giornata di grazia. Ripresa intensa, la Juve Stabia confeziona due grosse occasioni per chiudere i conti, con Mignanelli che, in avvio, centra il sette, e con Candellone che, al 20’, centra la parte bassa del montante, ma la sfera rimbalza al di qua della linea prima dell’intervento dell’estremo giallorosso.

Il Benevento prende il pallino del gioco, ci prova con Improta, uno degli ex, che ti fa ipnotizzare da Thiam sul primo tiro, e si fa anticipare da Bachini nella seconda occasione. Bolsius ci prova da fuori area, ma trova ancora il portiere stabiese reattivo. Nel finale, in pieno recupero, Pinato alza troppo a tu per tu con Thiam, sprecando l’occasione del clamoroso pareggio.

«Forse si è sbagliato qualcosa all’inizio – amaro Andreoletti -, siamo stati un po' leziosi, ma abbiamo affrontato la squadra che esprime il miglior gioco in categoria. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, usciamo da questa partita con la certezza di aver trovato un portiere fortissimo di fronte a noi, e se è stato il migliore in campo qualcosa vuol dire. Ne usciamo migliorati, e possiamo già guardare alla partita con l’Avellino con la consapevolezza dei nostri mezzi, e di poter ripartire subito col passo giusto».

Sul fronte opposto la gioia di Pagliuca: «Questa è stata la vittoria di Castellammare, del nostro popolo, del gruppo. Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, anche più dell’Avellino, e questo avvalora ancora di più la nostra prestazione. Sono contento per i ragazzi, la città, ma da domani già si deve ripartire umili come sempre, continuare il nostro percorso, felici di quanto stiamo facendo».