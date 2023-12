Juve Stabia-Benevento, Andreoletti: «Pastina non ci sarà. Loro primi non per caso»

Matteo Andreoletti si isola dalle vicende extra campo e prova a pensare solo alla delicata sfida di domani contro la capolista Juve Stabia.

“Pastina non sarà convocato. La squadra è carica e concentrata per una partita bellissima, ha lavorato benissimo, dando ottime risposte – ha precisato il tecnico in conferenza prepartita -. Arriviamo alla partita con lo spirito giusto. Siamo nelle condizioni ottimali per giocarci questa partita”

Nonostante le assenze dei vari Meccariello, Pastina, Simonetti, Alfieri e Ciciretti, Andreoletti ha comunque da sciogliere dei dubbi di formazione: “È bello e positivo avere dei dubbi, sarebbe preoccupante il contrario. I ragazzi si impegnano sempre al massimo e mi mettono in difficoltà. I dubbi sono legati a chi ha fatto bene e chi è subentrato, come Terranova, Benedetti e Masciangelo. Ho visto un Tello in ottime condizioni. L’assenza di Pastina ci impedisce di avere un braccetto mancino, abbiamo Rillo e Viscardi, ma sono ovviamente più acerbi degli altri. Capellini e Berra possono fare i braccetti mancini, El Kaouakibi lo vedo come braccetto destro, Terranova come centrale.

Bisogna capire se essere più dinamici, o avere un giocatore più bravo nel gioco aereo e nella difesa della porta. Talia sta bene, ha avuto un problemino al collaterale, lo abbiamo gestito ed è a disposizione. Bisogna capire se schierarlo dall’inizio, sapendo che potrebbe non avere i novanta minuti, oppure averlo da subentrato. Nelle ultime settimane Ciano è stato tra i più positivi, è un giocatore riconosciuto per qualità tecnica, non ha fatto benissimo però finora. Da lui ci si aspetta sempre dei colpi. Anche lui mi ha messo in difficoltà, anche per lui dobbiamo capire se averlo dall’inizio o dopo”.

L’allenatore giallorosso sa che i suoi dovranno affrontare una squadra prima non per caso: “La Juve Stabia ha una identità ben chiara, è prima con merito. Subisce pochissimi gol, in casa soprattutto, gioca bene di reparto e sa fraseggiare. Mi aspetto, da parte loro, un calcio verticale, amano il palleggio e uscire da dietro in superiorità numerica. Dovremo essere bravi a leggere la pressione, ad abbassarci e lavorare sotto linea palla. Ci saranno difficoltà contro una squadra che gioca il miglior calcio del girone. L’allenatore è bravissimo, ha un gruppo solido e ha avuto un mercato funzionale alle sue richieste. Pagliuca ha potuto sviluppare, fin dall’inizio, un progetto tecnico. La partita non sarà decisiva, ma certamente sarà importantissima per capire di che pasta siamo fatti. L’ambiente caldo sarà molto stimolante, non dovremo sbagliare l’approccio e dovremo lasciare tutto in campo. Dovremo avere molto palla, essendo pericolosi, ma anche difenderci bene”.

Chiosa sull’importante visita del presidente Vigorito in mattinata: “La presenza del presidente è stata importantissima, sia per i motivi extra calcistici sia per l’importanza della partita. Ci ha dato grande carica, ci ha tranquillizzato, perché ci mette sempre la faccia”.