Juve Stabia, Bentivegna: «Dimenticato il Monterosi, testa al Catanzaro»

Un pari che fa male, e che vanifica in parte quanto fatto di buono con il Bari la settimana precedente. La Juve Stabia riparte dopo l’1-1 interno col Motnerosi, e guarda alla sfida di domenica, a Catanzaro, contro la compagine giallorossa, reduce della sconfitta di ieri in casa della Turris: “La testa è già a questa partita – assicura Accursio Bentivegna, autore del gol del pari coi laziali -, una partita importante in cui dobbiamo riprenderci quanto perso col Monterosi”. Un gol che potrebbe cambiare il torneo dell’esterno stabiese, ancora atteso alla definitiva esplosione in gialloblù: “A livello personale mi ha fatto piacere trovare il gol, anche se magari avrei preferito i tre punti. Trovare la rete fa sempre bene, sperando sia solo la prima di tante altre fino alla fine del campionato. Un torneo che ci ha confermato quanto possa essere difficile contro qualunque avversario. Bisogna sempre stare sul pezzo, e non mollare mai la guardia. Il mio impiego? Non ho problemi, a Palermo, con Baldini, giocavo a destra, ma nasco esterno a sinistra, insomma, cerco di essere utile alla squadra, l’importante è dare continuità ai risultati per centrare un obiettivo importante tutti insieme”.