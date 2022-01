Juve Stabia, Bentivegna incontra i suoi giovani tifosi

La Juve Stabia anche nel sociale. Continuano i progetti del club per avvicinare nuove “leve” ai colori gialloblù. In questi giorni, nell’ambito di un’iniziativa con le scuole, due giovani tifosi, Salvatore e Pasquale, hanno incontrato Accursio Bentivegna, il loro beniamino, a cui avevano inoltrato una lettera speciale: «…noi piccoli tifosi con il sogno di arrivare a giocare nei grandi stadi, guardiamo Bentivegna come idolo in quanto lui, con la sua giovane età, ha saputo conquistare i cittadini stabiesi elettrizzandoli non appena il suo piede tocca il pallone».

A loro, l’esterno gialloblù ha donato una maglia rigorosamente griffata col suo nome e la numero 10.