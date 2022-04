Juve Stabia, Bentivegna pensa in grande: «Ai play-off da protagonisti»

Un occhio alla classifica, un altro al campo, e l’orecchio ben teso ai responsi che in questi giorni potrebbero arrivare in merito alla vicenda Eusepi, col bomber fermato dall’Antidoping, alla questione debiti, con il Tribunale chiamato ad esprimersi sulla rottamazione chiesta dal club, ed al giudice sportivo, per la possibile penalizzazione per il mancato versamento di ritenute dello scorso anno. A centottanta minuti dal termine del campionato, ritrovata la fiducia, e soprattutto la zona play-off, la Juve Stabia è già proiettata all’impegno di sabato a Potenza: “Una gara importantissima – spiega Accursio Bentivegna, mattatore con la Paganese nell’ultimo turno casalingo -, in cui ci giocheremo tanto. La salvezza è ormai acquisita, abbiamo l’opportunità di giocarci qualcosa di importante, e non ce la lasceremo scappare”. Nel 3-4-3 inedito visto nel derby, l’esterno di Novellino è andato letteralmente a nozze mettendo a segno una doppietta, arrivando ad un passo dalla doppia cifra: “Sono contento a livello personale, ma soprattutto per la squadra – prosegue -. Nel nuovo modulo mi trovo benissimo, perché posso giocare in quello che è il mio vero ruolo, ma va bene anche quando giochiamo 3-5-2. Sento la fiducia dei compagni, del mister, della società, e spero di ripagare ancora con prestazioni importanti arrivando il più lontano possibile”.