Ufficiale, la Juve Stabia cede Berardocco alla Carrarese

La notizia era nell’aria da giorni. Ed ora arriva anche l’ufficialità. Parte nel segno delle cessioni la campagna di rafforzamento della Juve Stabia, con il passaggio di Luca Berardocco alla Carrarese, a pochi mesi dall’annuncio del suo prolungamento con il club stabiese.

Il centrocampista, titolare fisso con Padalino, più in ombra con Sottili, lascia così i gialloblù dopo due stagioni: «La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con la Carrarese Calcio 1908 S.R.L., per la cessione del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Luca Berardocco, classe ’91. La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati in questi anni».