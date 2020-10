Anche in casa Bisceglie l'ultimo giro ti tampona ha dato un esito positivo, così alla vigilia della sfida del Menti il club puglise chiede un posticipo dell'orario del match per la successiva prassi: "Preso atto dell’istanza presentata dalla società Bisceglie - questo il comunciato della Juve Stabia -, a seguito della positività di un tesserato, la Lega dispone che la gara Juve Stabia-Bisceglie, in programma domenica 1 novembre 2020, Stadio “Romeo Menti”, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 15.00".

© RIPRODUZIONE RISERVATA