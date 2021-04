Juve Stabia, Borrelli: «Con la Ternana a viso aperto. Poi penseremo ai play-off»

Se Marotta è orami il leader indiscusso della Juve Stabia, il bomber che da gennaio a domenica scorsa, in appena quattro mesi ha messo a segna ben dodici reti, contro il Foggia i gialloblù hanno avuto la conferma di un attacco davvero di spessore per la categoria, ed aspettando il primo sigillo di Cernigoi, troppo spesso fuori per infortuni (e per il problema Covid), hanno ritrovato la verve realizzativa di Gennaro Borrelli, che si candida al ruolo di protagonista nei prossimi play-off: “Sono contentissimo – queste le parole dell’attaccante prelevato a gennaio dal Pescara -. Contro il Foggia abbiamo dato una dimostrazione di forza, con una prestazione sopra le righe, e credo ci sia ormai consapevolezza in tutti del nostro valore”.

Foggia che, con una serie di combinazioni domenica prossima, ultimo turno della stagione regolare, potrebbe essere addirittura il primo avversario negli spareggi per la B: “Sono una buona squadra, non c’è dubbio, ma la Juve Stabia di questi ultimi mesi può davvero giocarsela con chiunque. Domenica, a Terni, con la capolista, andremo a fare la nostra partita, senza pensare agli incroci o all’avversario dei play-off. Proveremo a chiudere al meglio la classifica finale, e poi saremo concentrati un una lotteria dove non vogliamo essere solo comparse”.