Il sorriso e la serenità di chi può giocare senza pensieri e senza tensioni. Alla Juve Stabia da gennaio, Gennaro Borrelli, autore del gol del vantaggio di domenica contro il Teramo, sembra aver trovato il suo ambiente ideale. La fiducia del tecnico e dei compagni, con Ripa, contro gli abruzzesi, o con Marotta, nelle gare precedenze, lui sembra essere ormai una delle certezze della squadra di Padalino: “Per me è un bellissimo momento – sorride -, sono felicissimo della scelta fatta di venire a Castellammare. Sento fiducia intorno a me, da parte dell’allenatore, dei compagni… e poi posso dialogare con gente di esperienza come Ripa e Marotta, che possono solo aiutarmi con i loro consiglia a migliorare giorno dopo giorno”. Il gol col Teramo, il rammarico del risultato: “E’ l’unica macchia di una prestazione importante di tutto il gruppo. Purtroppo abbiamo preso gol e non siamo riusciti a centrare una vittoria che ci avrebbe consentito il sorpasso, ma non dobbiamo rammaricarci oltre il dovuto. Dopo un momento difficile, ci siamo ripresi, giochiamo bene, ed anche i risultati arrivano. Sappiamo tutti qual è l’obiettivo finale, ed è a quello che dobbiamo tendere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA