Cinquecento gare tra serie B e serie C, un traguardo importantissimo nella carriera di Andrea Bovo che, giovedì scorso, contro la Cavese al Menti, spegne in gialloblù le candeline: “Sono contentissimo – queste le parole del centrocampista della Juve Stabia -, un traguardo importante che premia l’impegno, la passione, la voglia di essere sempre in campo in tanti anni di carriera. Non lo dico per compiacere nessuno, ma la gioia è stata doppia per averlo fatto in un gruppo in cui mi sono inserito ed in cui mi trovo già a mio agio. I risultati di queste settimane, nonostante i problemi avuti, sono la conferma di un grande spogliatoio”. Juve Stabia domani a Teramo. E’ sfida play-off: “Una gara importante – conferma l’ex Salernitana -, giochiamo ogni tre giorni da tempo, ma forse questo aiuta a tenere la spina attaccata. Siamo in un buon momento, e vogliamo farlo durare il più a lungo possibile”.

