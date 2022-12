Il 2022 chiuso come meglio non si poteva. Una vittoria, sia pure di misura, nel derby con la Gelbison, e il quarto posto solitario, a soli sei punti dal Pescara che siede sul gradino più basso del podio, alle spalle delle inarrivabili Crotone e Catanzaro. Qualche giorno di riposo per la Juve Stabia di Leo Colucci, che ha salutato con un successo i propri tifosi al Romeo Menti e si prepara, nella sosta invernale, a proseguire nel migliore dei modi un'annata in cui proverà ad essere protagonista fino alla fine. «Ci aspetta un altro campionato queste le parole dell'allenatore stabiese - abbiamo chiuso bene la prima metà della stagione, anche se con la Gelbison era già la prima di ritorno e siamo soddisfatti, ma è normale guardare avanti con la consapevolezza che nel girone di ritorno tutto si azzera».

La ripresa del torneo sabato 7 gennaio con il derby del Liguori in casa della Turris, per la Juve Stabia una sfida importantissima, molto sentita dalle due piazze per una rivalità che dura da decenni, contro una squadra che ha concluso l'anno in zona play-out, ma che all'andata, al Menti, seppe infliggere una sonora sconfitta alla squadra dei fratelli Langella: «Vogliamo continuare il nostro percorso nel migliore dei modi. I ragazzi meritano solo un plauso per quanto hanno fatto da luglio ad oggi, per la passione, per l'impegno, la determinazione che ci hanno sempre messo, anche nel mettermi in difficoltà nelle scelte. Meriterebbero di giocare tutti e a volte è davvero difficile, ma in campo ne possono andare undici, più i cinque delle sostituzioni».

Un finale in crescendo per i gialloblù che archiviato un novembre nero, in cui si era persino rischiato il cambio in panchina, hanno saputo ricompattarsi intorno a Colucci e rilanciarsi in classifica, con l'unico passo falso a Cerignola, ormai già in archivio. Decisivi, nelle ultime due gare, dopo ben sette partite senza incassare gol, sono tornati gli attaccanti, e in particolare l'ex Venezia, Zigoni, in gol per due volte consecutive: «Sono contento per lui spiega Colucci - come per tutti. Zigo sta facendo bene, ma si era sempre allenato con costanza ed impegno. Diciamo che sia lui che Santos sorride - sono arrivati con un mesetto di ritardo, ed anche i loro gol ci hanno fatto attendere lo stesso tempo. Scherzi a parte, sono due professionisti, e sono convinto che ci daranno una grossa mano». Il 4-3-3 è diventato marchio di fabbrica, con i due bomber che si alternano, anche se in corso d'opera possono coesistere in un 4-4-2 che Colucci considera modulo di scorta: «Sono i due schieramenti che proviamo in allenamento conferma - ma col 4-4-2 rischiamo di lasciar fuori più persone con caratteristiche che possono fare la differenza. Il 4-3-3 consente maggiore alternanza, di sfruttare al meglio i singoli anche se, l'ho sempre detto, il calcio non è fatto di numeri ma di mentalità». Mentalità che la Juve Stabia ha mostrato essere vincente e che proverà a confermare anche a gennaio, sia sul campo che con l'apertura del mercato, quando ci sarà da sistemare qualche calciatore che ha giocato di meno, ma anche provare a resistere alle sirene che già si odono a distanza per qualcuno dei protagonisti in gialloblù.