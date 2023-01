Juve Stabia, brusca frenata col Monterosi: i gialloblù perdono il quarto posto

Una sconfitta inattesa, una prestazione tutta da dimenticare per la Juve Stabia che perde in un solo colpo il quarto posto in classifica e, contro il Monterosi, al Menti, persino l’opportunità, ghiotta, col Pescara impegnato domani a Crotone, di mettere nel mirino il podio.

Colucci sorprendete tutti cambiando pelle alla Juve Stabia dalla trequarti in su. Fuori Berardocco e Ricci, a centrocampo con Scaccabarozzi ci sono Maselli e Gerbo. Inedito l’attacco dove rispolvera Bentivegna e D’Agostino al fianco di Santos. Un primo tempo tutto da dimenticare per la Juve Stabia che, dopo appena dieci minuti, si trova persino avanti grazie al gol di Bentivegna, più rapido di tutti a calciare a rete sulla corta respinga ti Tartaglia sul cross di Mignanelli. Menichini, che è tecnico esperto, prende le contromisure, con Cancellieri autentica spina nel fianco degli stabiesi.

Al 14’ il gol del pari è dell’ex di turno. Scarico di Carlini per Della Pietra (ceduto dieci giorni fa ai laziali), che entra in area e calcia, sulla respinta di Barosi la palla gli carambola addosso e termina alle spalle del portiere di Colucci. Al 17’ per la Juve Stabia l’occasione ghiotta di tornare in vantaggio. D’Agostino va giù in area, nessun dubbio per l’arbitro che concede il rigore. Ma dal dischetto Santos si fa ipnotizzare da Forte (all’esordio, appena prelevato dall’Avellino), che si distende e para. Alla mezzora Piroli per Parlati, ed il Monterosi fa le prove per il vantaggio che arriva, inesorabile, un minuto dopo. Lancio dalle retrovie di Borri, Parlati entra in area ed anticipa tra le gambe Barosi in uscita. La Juve Stabia accusa il colpo. E nel finale subisce persino il tris. Stavolta per un errore grossolano di Gerbo (44’) a dare il là alla rete dell’altro ex, Massimo Carlini: Parlati ruba palla al limite e serve il compagno che entra in area, e con un tap in gela Barosi. Nella ripresa Colucci ritratta quanto proposto in avvio, chiamando fuori Gerbo per Berardocco, Santos (che si innervosisce per i fischi dagli spalti) per Zigoni, passando al 4-2-4, ma non basta neppure ad impensierire Forte che può gestire senza particolari sussulti un successo che rilancia il Monterosi nella lotta salvezza.