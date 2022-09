Juve Stabia, buona la prima. Colucci: «Partire col piede giusto dà entusiasmo»

Buona la prima. Il successo per 3-1, sia pure con qualche sofferenza di troppo per il divario tecnico con la Gelbison, consente alla Juve Stabia di partire con il piede giusto nel nuovo torneo di serie C. Colucci, il tecnico stabiese, è soddisfatto e già guarda al prossimo derby, quello con la Turris al Menti domenica prossima: “Sono contento – queste le sue parole -, nelle prime giornate di campionato puoi trovarti con sorprese non sempre piacevoli, ed iniziare con una vittoria fa sempre bene. Sono soddisfatto di quanto hanno fatto i ragazzi, soprattutto nel momento in cui c’era da soffrire, quando hanno saputo stringere i denti. La punta? Al momento lavoro con quelli che ho a disposizione, altre cose non spettano a me”. Sugli scudi subito Pandolfi, e soprattutto Altobelli, addirittura in procinto di partire qualche settimana fa: “Sono contento delle loro prestazioni, hanno fatto una grande partita, ma come tutti. Scaccabarozzi e Bentivegna si sono sacrificati facendo un gran lavoro, ovviamente c’è tanto da lavorare per essere al 100%”.

La prima giornata dopo il rinvio ha consentito alla nuova Juve Stabia si essere subito al tavolo delle grandi: “C’è sempre emozione all’inizio – sorride Colucci -, ogni gara può essere un’incognita, per cui è importante mettere fieno in cascina da subito. Da domani dobbiamo essere concentrati sulla Turris, come ho detto, ogni settimana dobbiamo pensare alla finale successiva”.