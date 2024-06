Juve Stabia, arriva la fumata bianca: avanti con Lovisa e Pagliuca

Arriva la fumata bianca. Quando tutto lasciava presagire una giornata interlocutoria, dopo l'incontro di ieri a Nola, presso la sede della aziende del presidente Andrea Langella, il colpo di coda del massimo dirigente della Juve Stabia chiude in anticipo quella che rischiava di diventare una querelle dell'estate 2024.

Matteo Lovisa resta alla Juve Stabia, nessun divorzio dopo il matrimonio celebrato lo scorso marzo. Sul piatto il budget a disposizione per il mercato estivo, per consentire al dirigente di rinforzare la squadra di Guido Pagliuca per giocarsi tutte le chance di pemanenza in una categoria difficilissima, conquistata con impegno, competenza e passione lo scorso anno.

Langella ha ormai convinto il direttore spirtivo, insieme ai suoi collaboratori, pianificando insieme i primi movimenti, vagliando le prime opportunità per far si che la Juve Stabia possa arrivare, come anticipato dallo stesso Lovisa, quanto meno all'80% dell'organico definitivo al ritiro di Capracotta.

Restano al palo le tante pretendenti, Catanzaro su tutte, che avrebbero voluto consegnare le chiavi del mercato a Lovisa, il dirigente ex Pordenone si conferma uomo di parola, e ricevute le giuste rassicurazioni sarà subito all'opera, in realtà lo era già stato fino a domenica sera, quando le voci sul suo possibile addio erano diventate più insistenti, per costruire la nuova Juve Stabia.

I tifosi esultano, sui social tutti in attesa di un comunicato del club che, a questo punto potrebbe essere anche il primo tassello per la nuova stagione, confermando l'entusiasmo di quella ormai in archivio, con la prossima apertura della campagna abbonamenti che dovrebbe gettere le basi per i primi impegni di mercato della società di patron Langella.