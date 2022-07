Juve Stabia, Langella rassicura: «Il nostro mercato non è finito»

C'è entusiasmo nel ritiro della Juve Stabia a Pescocostanzo. Dopo di elogi e le parole al miele del presidente Andrea Langella, a parlare in queste ore per il club gialloblù è il fratello, il socio Giuseppe Langella: «Siamo rimasti molto colpiti dal clima che si respira nel ritiro della squadra - ha detto - c'è entusiasmo, passione e tanto lavoro. Il mister Colucci e l'uomo giusto per questo tipo di gruppo, quello che cercavamo per la nostra Juve Stabia».

Focoso come sempre, e uomo mercato, Langella rassicura i tifosi in merito a possibili innesti nella squadra: «Stiamo lavorando, sappiamo che c'è ancora qualcosa da fare. Ma anche che c'è tutto il tempo per poter completare la squadra e renderla competitiva come vogliamo noi. Il sogno di cassetto? Quello lo sveleremo solo a fine anno a conti fatti, per ora siamo soddisfatti del lavoro svolto».

In arrivo, probabilmente già nelle prossime ore, l'attaccante Luca Pandolfi, ex Melfi e Turris, che la Juve Stabia dovrebbe mettere sotto contratto a stretto giro, sognando sempre di poter riportare a castellammare il bomber Eusepi.