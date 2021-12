Juve Stabia, i fratelli Langella: «A gennaio ci sarà il mercato...»

Un Natale agrodolce per la Juve Stabia. I fischi dei tifosi sono ancora un eco che risuona per la dirigenza, alle prese, in questi e nei prossimi giorni con tanti appuntamenti che potranno dire molto sul futuro del club. In primis il piano di risanamento del club, con i debiti pregressi che pesano ancora sul groppone della società dei fratelli Langella, quindi il nodo squadra, con l’undici di Sottili che ha alternato cose buone a grandi delusioni, non ultimi i due risultati con Francavilla ed Andria che hanno spazientito, e non poco la piazza che, sui social, attacca soprattutto alcuni dirigenti, come Todaro e Rubino, pur apprezzando l’impegno della proprietà.

Andrea Langella, dal canto suo, alla vigilia di Natale affonda la sua personale stilettata alla squadra, anticipando tempi duri per gennaio: «Mi ritrovo, dopo metà campionato - queste le sue parole in occasione degli auguri alle formazioni giovanili del club -, a dover analizzare un rendimento della squadra tutt’altro che in linea con le aspettative. Amarezza e nervosismo, queste le e sensazioni, abbiamo costruito un gruppo che, sulla carta, poteva essere tra le prime cinque del torneo per valori dei singoli, ed invece abbiamo chiuso addiritura fuori dai playoff con un rendimento della squadra che non è neppure pari al 50% di quello sperato. Capisco i tifosi, il loro malumore, hanno tutto il diritto di essere arrabbiat. Forse la colpa è anche mia, che dopo aver parlato di un progetto ad inizio stagione, ho preso un’altra strada, lasciandomi prendere la mano. Ma come ribadito in più occasioni, per avere un grande club, dobbiamo prima di tutto pensare a sistemare i conti. Per cui, a gennaio, sarà di nuovo questa la linea da sposare per la seconda parte del torneo. Colgo l’occasione per i miei personali auguri agli stabiesi, per un sereno Natale in famiglia».

Se Andrea Langella sembra “lasciare”, il post del fratello Giuseppe, sul suo profilo Facebook potrebbe andare anche in direzione opposta: «Capisco il vostro scetticismo e lo condivido gennaio è alle porte ci sarà mercato anche quest’anno». La sensazione è che sul mercato che si aprirà tra qualche giorno la Juve Stabia sarà ancora protagonista. I playoff restano l’obiettivo minimo. Anche per poter pensare di assestare il club…