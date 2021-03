Juve Stabia, Caldore sotto i riflettori: «Che gioia a Pagani, ma possiamo crescere»

Ai palcoscenici ed ai riflettori, in fondo ci è abituato, nella sua seconda attività da indossatore, ma di certo la doppietta messa a segno domenica scorsa nel derby di pagani, per Marco Caldore ha avuto un sapore ben diverso: “Sono contentissimo – ribadisce -, non ero ancora riuscito a segnare con questa maglia dal mio arrivo a gennaio, ne sono arrivati due, è qualcosa di incredibile. Per me, da campano, giocare nella Juve Stabia, e poter esserci in sfide come i derby ha sempre un sapore particolare”. Sei vittorie di fila fuori casa, ora il turno di pausa che consentirà di recuperato un po’ di infortunati, e di fiato a chi ne ha speso in più: “Giocare fuori casa non è mai facile – spiega l’esterno di Padalino -, credo che sei successi di fila siano quasi un record, che avvalora ancor di più la rosa della Juve Stabia”. Un finale in crescendo, cominciando già a pensare ai play-off: “Da qui a fine campionato manca ancora tanto, magari è presto per gli spareggi. Di sicuro poter riposare per una decina di giorni prima del rush finale, con tanti compagni infortunati, e dopo un tour de force di tante gare ravvicinare, ci consentirà di recuperare tutti al meglio e giocarcela fino alla fine per migliorare ancora”.

