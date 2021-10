Juve Stabia, Caldore parla da leader: «Sfortunati col Palermo, testa al Catania»

Ingaggiato come esterno, era già stato tra i protagonisti del gran finale della Juve Stabia di Padalino lo scorso anno. Reinventato centrale di difesa, Marco Caldore è diventato uno dei punti fermi dell’undici di Novellino, riuscendo persino a “soffiare” il posto ad uno come Troest:

«E’ un inizio di stagione importante per me – sorride l’ex Taranto -, mi trovo benissimo nel ruolo che il mister mi ha ritagliato, sia che dietro si giochi a tre o a quattro. Sono soddisfatto a livello personale e di squadra. Col Palermo un pari a reti bianche che ha lasciato qualche mugugno, e per lui la sostituzione.

«Il cambio, lo so bene, è stato dettato dalla scelta di puntare sul minutaggio dei giovani per aiutare il club, quindi nessun problema. Col Palermo siamo stati anche sfortunati, penso all’occasionissima di Stoppa nel finale, che ci avrebbe letteralmente messo le ali». Ed ora a Catania: «Una trasferta importante, difficile per tanti aspetti. Cercheremo di mantenere la compattezza di sempre, e di far cassa come nelle ultime giornate. Sarebbe un bel viatico tornare coi tre punti, per questa Juve Stabia nulla è impossibile…».