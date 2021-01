Dopo l'addio del Diretto Sportivo, Filippo Ghinassi, giunto un po' a sorpresa ieri, la Juve Stabia completa la mini rivoluzione in seno al club che apre nuovi scenari per la società dei fratelli Andrea e Giuseppe Langella. Pavone, che tutti ricordano come l'artefice di "zemanlandia" a Foggia, prende le redini della Juve Stabia in qualità di Direttore Generale e Sportivo. Ad annunciarlo la società con una nota ufficiale: "La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con Giuseppe Pavone che ricoprirà il doppio ruolo di direttore generale e direttore sportivo. Profilo dall'importante esperienza, entra nell'organigramma del nostro club. Nel prosieguo del rinnovamento societario annunciato dal presidente Andrea Langella, la S.S. Juve Stabia comunica anche che il nuovo Club Manager è Fabrizio Fabiani, mentre Clemente Filippi, da direttore generale, assume l'incarico di Segretario Generale".

