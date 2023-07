Juve Stabia, Candellone alza subito il tiro: "Sono qui per una grande stagione"

Il suo arrivo ha acceso la piazza, seguito poi da innesti che sembrano far sorridere i tifosi della Juve Stabia in vista dell’avvio di stagione. Leonardo Candellone, ex Napoli, Pordenone, è il bomber che tutti aspettavano dopo le delusioni dell’ultima annata. «Sono contento di questi primi giorni in gialloblù – queste le sue prime parole nel ritiro di Alfedena -, qualche compagno lo conoscevo stiamo bene insieme, dobbiamo costruire ora il gruppo che dovrà poi essere coeso per tutto l’anno. E poi c’è il mister che ci sta dando lezioni di tattica, e non solo».

Doppia seduta quasi tutti i giorni, Pagliuca sta spremendo i suoi: «E’ normale che sia così.

Ci aspetta una stagione lunga, difficile, con tante gare da giocare, dobbiamo lavorare bene ora per poi trarne vantaggio durante l’annata».

Castellammare lo ha già adottato: «Non l’ho ancora visitata, so che è una bellissima città, con il mare, gente calda, sono convinto che sarà una grande stagione, per me, per la squadra. Possiamo toglierci tante soddisfazioni, starà a noi portare il pubblico al Menti. Mi hanno parlato dello stadio come di un catino che esplode letteralmente per la Juve Stabia, dobbiamo pensare a divertirci tutti insieme, e sono convinto che sarà così». La scelta della Juve Stabia, contratto a titolo definitivo, per il rilancio: «Sono qui per mettermi in gioco – conclude -, per migliorare l’ultimo campionato, per far bene con questa maglia. Dai primi giorni credo che sia stata la scelta giusta».