Tutto tace. Ma è un silenzio assordante. All'indomani di un sabato tutto da dimenticare, con la sonora sconfitta contro il Catanzaro al Menti, la contestazione nei confronti della dirigenza e le successive dimissioni del socio Giuseppe Langella, il clima in casa Juve Stabia è di grande attesa. In molti vorrebbero capire meglio quali sono i progetti a medio termine del club, tanti auspicano un ripensamento del dirigente, amareggiato dalle offese rivolte alla famiglia che da ormai tre anni regge le sorti del club stabiese. Una contestazione dettata dalla rabbia per quanto mostrato in campo dalla squadra sotto la gestione Pochesci, ma soprattutto dal mercato di gennaio che avrebbe indebolito, a detta dei tifosi, l'undici gialloblu: ceduti calciatori effettivamente poco funzionali al progetto tecnico, senza però riuscire ad ingaggiarne altrettanti, soprattutto nel reparto avanzato, alla luce del nuovo credo dell'allenatore capitolino.

APPROFONDIMENTI Juve Stabia, Gerbo: «Prima la salvezza. Con Catanzaro e Pescara le gare della vita» Juve Stabia, Di Bari all'addio e Pochesci già sulla graticola Foggia-Juve Stabia 3-0: non funziona la cura Pochesci



«Pochesci? Non è in discussione. E neppure Di Bari». Così il direttore generale Filippo Polcino, che al termine della sfida con la capolista ha voluto esporre la posizione della società, intenta ad andare avanti per la sua strada, sperando magari che dopo Pescara - sulla cui panchina ieri è ufficialmente tornato Zeman - un calendario più agevole riporti il sereno. Cinque gare con quattro sconfitte e un pari (in casa col Taranto) per Pochesci, passando da un quarto posto lasciato in dote da Colucci all'attuale nono posto: il rendimento della Juve Stabia, numeri alla mano, è in caduta verticale. «Pochesci ha cambiato poco rispetto al modulo di Colucci e ci aveva chiesto comunque un paio di mesi per provare a dare una sterzata. Ne è passato solo uno col calendario che tutti conosciamo» ha continuato Polcino, provando a chiarire le operazioni del mercato che in tanti non hanno gradito: «Avevamo l'indice di bilancio bloccato, abbiamo potuto fare operazioni per meno di una settimana. Avevamo trattato Montini, che dopo aver chiuso con la Juve Stabia ha accettato il Cerignola; avevamo tentato Melchiorri, ma per scelte personali non è voluto venire. La società ci ha messo a disposizione tutto, ma non è stato possibile fare di più. Di certo contestare persone che hanno investito a Castellammare oltre due milioni non mi sembra corretto».



Proprio l'aspetto societario comincia a preoccupare la piazza. A tener banco, dopo le dimissioni di Giuseppe Langella, è il futuro del club. Polcino ha infatti anticipato nella lunga conferenza post partita che la Juve Stabia dovrà onorare, entro il 31 marzo, tutte le scadenze - con l'Erario, stipendi ai calciatori e ai dipendenti - da cui dipenderà poi il parere favorevole della Covisoc per l'iscrizione al prossimo anno. Tra i tifosi, dunque, l'interrogativo sulle reali possibilità di un dietrofront del socio più focoso ed appassionato, magari con l'intervento del fratello Andrea, ma anche sui possibili scenari che questa decisione potrà delineare. Ed in mezzo la sfida di Pescara, l'ennesima prova del nove per tecnico e squadra, chiamati quanto meno ad una prova d'orgoglio da cui, tra l'altro, potrebbe anche dipendere il futuro (prossimo) della Juve Stabia.