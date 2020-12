Ricevuta la documentazione inviata dal club rossoblù e dall'Asl locale, la Lega ha disposto questo pomeriggio il rinvio del derby tra Juve Stabia e Casertana in programma domani sera alle 20.30. La decisione arriva dopo il manifestarsi di 17 casi di positività al Coronavirus tra i calciatori e un membro dello staff dei falchetti. La squadra di Guidi avrebbe avuto a disposizione solo otto effettivi. Domenica, contro la Viterbese, la Casertana aveva giocato in nove, schierando in campo tre calciatori con sintomi influenzali due dei quali, ieri mattina, sono risultati postivi al Covid.

