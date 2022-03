Juve Stabia, Novellino rilancia: «Pensiamo subito al Catanzaro»

Una sconfitta amara da digerire, ed all’orizzonte la supersfida col Catanzaro per provare a rilanciare le ambizioni playoff della Juve Stabia. Le polemiche, le prime dopo un mese dal suo ritorno in panchina, in merito alla scelta di confermare gli stessi calciatori nelle tre sfide ravvicinate, un evidente calo fisico, sono piombate tutte su Walter Novellino che, per la verità, prova a difendersi: «Sono abituato a dare continuità quando la squadra sta bene – spiega –, forse abbiamo pagato un po’ di stanchezza, ma quello che non mi è piaciuto col Monterosi è stato l’atteggiamento, al di là di tutto….È troppo facile dire che le scelte sono state sbagliate, sono altri i fattori di questa sconfitta. Quali? Li analizzeremo con la squadra fin da inizio settimana, di sicuro dovevamo giocare di più sulle seconde palle, e soprattutto imparare a finalizzare di più quello che costruiamo».

Il tecnico chiede scusa ai tifosi, ma non getta tutte le colpe sulla squadra: «Dovevamo essere più attenti su alcune palle inattive, nessuno si aspettava una gara così brutta, soprattutto dopo le prestazioni precedenti. Non è stata una bella partita, peccato, l’avevamo preparata bene, anche se, fin dalla vigilia, avevo avvisato dei pericoli di questa sfida. Dispiace per la piazza, ora tutti a testa bassa a lavorare, pensiamo alla prossima per ripartire».