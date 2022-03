Juve Stabia-Catanzaro senza Eusepi, Novellino: «Ce la giocheremo»

La Juve Stabia cerca di dimenticare presto una settimana particolare con la sconfitta, brutta, in casa del Monterosi, e soprattutto la vicenda che ha visto coinvolto il bomber Eusepi, fermato per verifiche in merito alla presunta assunzione di sostanze proibite. Walter Novellino sembra abbastanza sereno alla vigilia, e sprona i suoi per la gara di domani contro il Catanzaro: «È una partita difficilissima, contro una delle squadre più forti del campionato, ma dobbiamo giocarcela. Firmare per il pareggio? assolutamente no, sappiamo di affrontare un grande avversario, ma conosciamo anche il valore della Juve Stabia, e ce la giocheremo fino alla fine».

Difficile capire se il tecnico opterà per Evacuo in attacco o se punterà sul più giovane Della Pietra, o magari con un modulo tutto nuovo, cercando di valorizzare i calciatori a sua disposizione: «Vedremo - spiega Novellino - per ora non anticipo nulla. Per quanto riguarda Eusepi, crediamo alle parole del ragazzo ed aspettiamo le verifiche del caso. Di sicuro credo che si debba valorizzare quanto di buono fatto in queste settimane, la vittoria con la Turris, la bella prestazione di Bari, e cercare di fare quanto prima quei punti che possono chiudere il discorso salvezza. Il resto lo vedremo solo dopo».

Il tecnico, ex Napoli, si sofferma anche sulla recente eliminazione dell'Italia di Mancini del Mondiale: «Dispiace. Roberto ha lavorato bene in questi anni, valorizzando e lanciando diversi giovani. Dispiace per la nazionale italiana, che è un patrimonio di tutti, e che forse non meritava questa eliminazione».