Juve Stabia-Catanzaro 1-1, Tonucci: «Il mio gol per Eusepi»

Un punto per blindare la salvezza, per tener viva la speranza playoff (il decimo posto è sempre a una sola lunghezza), e per lasciarsi alle spalle una settimana particolare, condizionata dalla notizia dello stop preventivo ad Eusepi per la vicenda legata al presunto utilizzo di sostanze proibite dell’attaccante. Contro il Catanzaro, la squadra più in forma del campionato, la Juve Stabia si fa anche giudice del campionato servendo al Bari l’occasione di chiudere i conti e festeggiare la promozione in serie B con largo anticipo.

Walter Novellino, privo della sua punta di maggior spessore, prova a cambiare modulo, e dopo appena undici minuti trova anche il vantaggio di Tonucci che, di testa, sulla pennellato di Stoppa su punizione, regala ai gialloblù l’1-0. Stabiesi in palla, anche se dalle parti di Branduani, dopo il gol, si vedono realmente solo con l’ennesima punizione di Stoppa che, nel finale, impegna l’ex portiere della promozione. Allo scadere il Catanzaro si ritrova persino in dieci per l’espulsione di Martinelli per doppia ammonizione per il fallo dal limite su Altobelli lanciato a rete. Nella ripresa Vivarini assesta i suoi, si copre senza rinunciare ad offendere, e all’8’ trova anche il pareggio: Vandeputte imbecca in area Biasci che evita la scivolata di Tonucci e deposita alle spalle di Dini. Accade poco o nulla fino alla fine, la Juve Stabia tenta l’assalto con Troest che di testa impegna Branduani, ma il risultato non cambia.

«Non ci stiamo – tuona a fine gara il direttore generale del Catanzaro, Diego Foresti -. Ogni gara dobbiamo subire certi torti, altri devono e vogliono decidere del nostro destino. Assurda l’espulsione del capitano, c’era anche un rigore nettissimo, non vogliamo null’atro che quanto ci è dovuto».

Sul fronte opposto Denis Tonucci spiega l’esultanza dopo il gol, alla Bonucci:«“Era per quanti, troppo spesso, parlano male del sottoscritto che, per impegno ed abnegazione non è secondo a nessuno, sia pure consapevole dei miei limiti. La dedica è per Eusepi, siamo con lui, speriamo che tutto si risolva per il meglio».