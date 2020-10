Va alla Juve Stabia il derby del Romeo Menti con la Cavese. Una sfida senza tanti sussulti, che i gialloblù di Padalino risolvono, e legittimano nella ripresa, anche con il contributo del salernitano Zedadka che, al 28’ del primo tempo, già ammonito, frana su Bubas e lascia i suoi in rete.

Cavese con tanti limiti e poca incisività negli ultimi metri, la Juve Stabia ci crede di più ed in avvio del secondo tempo sblocca la partita con una punizione magistrale di capitan Mastalli, autentico trascinatore in questo avvio di stagione. Vibrante il finale, Oviszach dalla distanza chiama in causa Tomei, costretto a superarsi in angolo. Nel recupero una velocissima ripartenza di Golfo che scarica su Vallocchia, a porta sguarnita, per il 2-0 finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA