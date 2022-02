Juve Stabia, il sorriso di Ceccarelli: Che gioia l'esordio al Menti con gol»

Dalla Juve Stabia… alla Juve Stabia. Era iniziata proprio tra i gialloblù, nell’anno della prima promozione in B, l’avventura tra i professionisti di Tommaso Ceccarelli, a distanza di un decennio, richiamato a Castellammare dal diesse Rubino, ha trovato la sua definitiva consacrazione nel posticipo con il Foggia di lunedì sera. Suo, sia pure con la complicità di una deviazione il gol che ha sbloccato la sfida, sua anche una delle prestazioni ben oltre la sufficienza, per la gioia del tecnico Sottili che ha trovato, finalmente, l’esterno in grado di fare la differenza dopo la delusione Panico:

«Sono contentissimo di questo nuovo esordio – sorride Ceccarelli -, ma ancora di più della vittoria che ci consente di avere maggiore fiducia nei nostri mezzi. Il passato? Arrivai qui che ero un ragazzino alle prime armi, ora ho oltre 250 partite in serie C, e credo di poter dare un contributo importante».

Nel gruppo è entrato a piè pari, senza nessun problema di ambientamento: «Assolutamente – conferma –, sono stato accolto benissimo dai ragazzi, sembra quasi di essere qui dall’inizio del campionato. So che c’è fiducia in me, e sono convinto che disputeremo una grande girone di ritorno”. Qualcosa da affinare, ma se il buon giorno si vede dal mattino… “Ovviamente devo entrare meglio negli schemi, e la conoscenza dei compagni anche in campo potrà solo aiutare. Ho sensazioni positive, ed anche dal derby con l’Avellino ci aspettiamo conferme di un buon momento».