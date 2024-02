Juve Stabia-Cerignola, Pagliuca avverte: «Serve concentrazione, è una gara difficilissima»

Da sempre avversario ostico, il Cerignola, atteso domani sera al Romeo Menti (20.45) rappresenta il banco di prova più atteso per la capolista Juve Stabia, di nuovo in fuga, come a fine girone di andata, dopo il successo di Potenza ed i passi falsi delle inseguitrici: «Una gara ostica – a parlare alla vigilia è il tecnico Guido Pagliuca -. Sono convinto che verranno qui a giocarsela a viso aperto. Una gara particolare quella dell’andata, due tempi diametralmente opposti, ma con la consapevolezza che affronteremo un avversario di quelli tosti. Però giochiamo in casa, vogliamo proseguire il nostro percorso, e soprattutto vogliamo tornare a vincere nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi. La ricetta? Niente di più e niente di meno di sempre, giocare con la voglia di divertirci, con la mente sgombra dalle tensioni, e cercando di essere sempre sul pezzo. Abbiamo disputato una grande gara domenica, possiamo ripeterci».

Un episodio singolare all’indomani della vittoria di Potenza: «Avevo convocato solo quello non impiegati per un’amichevole con le giovanili, mi sono ritrovato tutta la squadra allo stadio ad allenarsi.

E’ il nostro segreto, stare bene insieme, cercarci, la voglia di crescere e divertirci».

Un puzzle, quello che immagina Pagliuca, che vuole arrivare fino in fondo: «Per ora tutti i tasselli sono al posto giusto, ma non lo abbiamo ancora completato – dice -. I tifosi, il gruppo, la società, l’ambiente, siamo tutti uniti, e sono convinto che siamo tornati quelli di inizio stagione dopo qualche risultato che ci aveva un po’ fatto arrabbiare, soprattutto perché non in linea con la prestazione».