Si chiude con l’atteso botto il mercato della Juve stabia. Raggiunti tutti gli obiettivi dal direttore sportivo Ghinassi, che regala al tecnico Padalino anche Erasmo Mulè, difensore classe ’99 proveniente dalla Juventus Under 23: “La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con la Juventus Football Club U23 del difensore Erasmo Mulè, classe ’99. Il calciatore, nativo di Alcamo, è cresciuto calcisticamente tra Palermo, Trapani e Parma. Ha vestito anche la maglia della Sampdoria. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato in una piazza importante come quella stabiese. Ho tanta voglia di fare bene e giocare un buon campionato. Non vedo l'ora di iniziare”.

Dopo Della Pietra passato al Genoa, ancora giovani in uscita per il club di Viale Europa. Todisco, messosi in mostra in questo avvio di campionato approda al Torino, mentre il portiere Matteo Esposito passa al Savoia.