Juve Stabia, contro il Foggia per dimostrare di essere da playoff

Arriva il Foggia, con quasi centocinquanta tifosi al seguito nonostante il turno infrasettimanale e l’orario delle 14.30, ed il Menti si infiamma per un turno importantissimo per la Juve Stabia di Leonardo Colucci. Dopo la sconfitta di Taranto il tecnico ha polemizzato, e non poco su alcuni difetti ancora evidenti dei suoi, chiedendo a tutti qualcosa in più: «Abbiamo gente di qualità – queste le sue parole -, ma in avanti è come se avessimo il carburatore sporco. Sbagliamo troppo, non cerchiamo la giocata, e non si può sempre scivolare. Ho detto queste cose anche quando si vinceva, ci stiamo lavorando, ma dobbiamo far meglio».

Probabile l’innesto di Santos dal primo minuto vista la condizione già discreta mostrata domenica, ma oltre a Berardocco i dubbi sono per Cinaglia e Silipo acciaccati: «Cercheremo di fare il meglio possibile come formazione, come sempre - chiosa Colucci -, è una gara difficile contro un avversario di prestigio, a dispetto dell’avvio di campionato».

Il tecnico si è anche augurato di trovare un menti caldo e pieno per un impegno che sembra tanto spartiacque di questo primo scorcio di stagione: «Ci serve l’apporto di tutti, i tifosi sono fondamentali in queste partite, al Menti ancora di più».