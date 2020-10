La Juve Stabia conquista la prima vittoria in campionato al ritorno al Romeo Menti dopo due trasferte di fila a Vibo (domenica scorsa) ed a Lentini, contro il Catania (mercoledí sera). Contro il Francavilla decide un’incornata di Romero che, in pieno recupero, confeziona tre punti preziosissimi per l’undici di Padalino. Sotto di una rete in avvio di ripresa, per la marcatura di Ekuban (6’ della ripresa), la Juve Stabia si vede annullare il possibile vantaggio di Mastalli per un fallo del capitano su Giannotti. Il pari stabiese arriva alla mezzora con Garattoni che risolve sugli sviluppi di una punizione di Mastalli. Con l’uomo in più per l’espulsione di Sparandeo, i gialloblù chiudono in avanti la sfida, ed al 3’ di recupero, sul cross di Vallocchia arriva la spizzata di Codromaz che prolunga per Romero. Il 2-1 accende anche i tifosi assiepati sulle balconate a ridosso del Menti, sei punti in tre gare, la Juve Stabia può guardare col sorriso al derby di Avellino di lunedí 19 ottobre.

