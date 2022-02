Juve Stabia, col Latina tre punti per i play-off

Il massimo risultato, tre punti pesantissimi, che consentono, contro il Latina, di balzare addirittura all’ottavo posto in classifica, ma per la Juve Stabia la sfida coi laziali si conferma tutt’altro che semplice. Lo aveva detto alla vigilia, d’altro canto, Sottili, contro un avversario in grande condizione fisica e mentale era necessario sfoderare la prestazione di spessore, ed i suoi lo accontentano mettendoci qualità, cuore, laddove in qualche frangente la diversa condizione atletica (il Latina aveva un giorno in più di riposo per il turno infrasettimanale) è stata palese. Un Latina bene organizzato, reduce da ben sette risultati utili consecutivi, impone il ritmo per lunghi tratti, riuscendo a schiacciare i gialloblù nella ripresa, ma senza mai trovare il giusto guizzo per trovare il pareggio. La Juve Stabia si fa vedere subito dalle parti di Cardinali con Ceccarelli dopo tre minuti, ed al 18’ trova subito il gol da tre punti. Micidiale ancora Stoppa, stavolta nel ruolo di uomo assist per la testa di Eusepi che incrocia e deposita in rete. Alla mezzora Carletti ha la grande occasione, ma sul diagonale dalla destra trova un Dini in grande giornata. Nella ripresa più Latina, con i laziali che avanzano il baricentro e si affacciano dalle parti dell’estremo stabiese per ben due volte con Jefferson. Alla mezzora Sottili passa al 3-4-1-2, e sia pur soffrendo la sua squadra riesce a ribattere colpo su colpo, sfiorando persino il possibile raddoppio con Della Pietra, che ha due occasionissime per chiudere i conti nel recupero. “Conoscevamo il valore dei laziali – ribadisce Sottili a fine gara -, volevo una prova di carattere dei ragazzi che hanno risposto presente come immaginavo. C’è anche il valore dell’avversario da tener presente, ma sono convinto che oggi sia stata una prestazione importante della Juve Stabia. Il cammino è lungo, in questa fase conta essere magari meno belli ma più concreti per arrivare dove vogliamo”.