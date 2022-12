Juve Stabia, colucci mastica amaro: «A Cerignola meritavamo il pareggio»

Dopo sette turni positivi, senza incassare gol, la sconfitta più dura da digerire. Un mesto ritorno quello di Leonardo Colucci nella “sua” Cerignola, con la Juve Stabia che in un colpo solo perde l’imbattibilità di Barosi, ed anzi, di gol ne incassa persino quattro al termine di un turno quanto mai amaro per i colori giallobù. Il tecnico, però, alla vigilia della sfida con la Gelbison, il 23 dicembre al Menti, guarda già avanti:

«Mi dispiace, ovviamente, anche perchè sul 3-2 forse abremmo meritato il pareggio – racconta -, ma è andata così. Ai ragazzi ho detto di rialzare subito la testa, anche se nella prima parte della gara con il Cerignola non mi è piaciuto l’atteggiamente. Siamo stati lenti, ma dopo il primo gol il campo lo abbiamo tenuto noi. Il vero rammarico? L’espulsione di Masella dalla panchina. Il ragazzo non aveva detto niente, l’arbitro ha sbagliato. Magari certi atteggiamenti dovrebbero averli con le squadre importanti, ma lì poi si è richiamati. In quelle occasioni, quando si protesta, ed il controllo di mano c’era, al massimo si ammonisce».

Niente disfattismo, con 29 punti ed il quarto posto solitario, il girone di andata è stato quanto mai positivo: «Me l’avessero detto alla vigilia – chiarisce Colucci -, avrei firmato per questo risultato. Amarezza? Certo, in qualche partita avremmo potuto far meglio, avere magari qui tre o quattro punti in più che ci farebbero guardare avanti diversamente, ma dobbiamo essere concreti, e cominciare subito a pensare alla Gelbison».

Per la sfida con i cilentani, il club ha diramato la “Giornata Gialloblù”, per cui allo stadio si accede solo con l’acquisto del tagliando, sospese invece tutte le entrate di favore. Una scelta con la speranza di salutare il pubblico con tre punti in dono sotto l’albero...