Juve Stabia: Colucci chiama a rapporto i "senatori" in vista del Catanzaro

Il pari casalingo col Foggia ha fatto storcere il naso, ma per la Juve Stabia non c’è tempo per leccarsi le ferite in uno momento particolare del campionato. All’orizzonte la sfida del “Ceravolo” col Catanzaro capolista, sabato alle 17.30 è fin troppo vicina per guardarsi indietro, e Colucci, accantonata l’amarezza per la gara coi pugliesi, chiama a raccolta i suoi per dare una svolta al campionato:

«Gol come quelli col Foggia non si possono prendere – ha ribadito -, sono situazioni di gioco inaccettabili per il lavoro che facciamo in settimana. A Catanzaro mi aspetto di più. Sto cercando da tempo di far capire ai miei che possiamo fare meglio, che bisogna avere maggiore cattiveria in campo, che bisogna cercare la giocata, il cambio di palla, creare la superiorità. Quando l’avversario è a terra, dico sempre, calcisticamente parlando, si deve dare il colpo di grazia, e noi non riusciamo ancora a farlo».

Sotto la lente soprattutto i “senatori” del gruppo, con Gerbo che fin qui ha deluso, Zigoni che stenta a trovare la condizione ed essere incisivo, Pandolfi che ci mette grinta e volontà ma non ha ancora fatto la differenza a suon di gol. E’ dagli elementi con maggiore esperienza che Colucci si aspetta di più: «Santos? É un calciatore forte, si vede ad occhio nudo, e col Foggia ha fatto il suo, ma dobbiamo far meglio. Si deve cercare il passaggio, si deve cercare il guizzo, bisogna cercare soprattutto il taglio ed il cross. Abbiamo gente dalla grande qualità, ma in questo momento non vediamo la giocata prima di farla, e questo ci sta penalizzando. Mi auguro che si possa avere il giusto slacio in avanti, questa è un’ottima squadra, ma può e deve fare meglio».