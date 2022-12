Juve Stabia. Colucci: «Col Messina serve concentrazione ed il giusto approccio»

«Col Messina? Una gara difficilissima». Si infiamma la Vigilia della sfida con i siciliani per la Juve Stabia. Contro il fanalino di coda, ha avvisato tutti, il tecnico Leonardo Colucci, bisogna fare molta attenzione a non sbagliare l'approccio. Soprattutto dopo il successo della scorsa settimana, per i gialloblù un successo sarebbe addirittura fondamentale alla vigilia del giro di boa del campionato:

«Abbiamo lavorato bene in settimana - spiega ancora l'allenatore della Juve Stabia -, anche se dovremo fare a meno dei soliti infortunati. Cinaglia, Tonucci, Esposito, non sono ancora al meglio, mi dispiace per loro, però bisogna gestire bene gli infortuni, per evitare rischi nel prosieguo del campionato».

Una Juve Stabia quanto mai determinata a chiudere bene il girone di andata: «Siamo sereni - conclude Colucci - le vittorie portano ovviamente tranquillità, e si può lavorare meglio anche in settimana. I ragazzi hanno studiato nsieme a me l'avversario, Sappiamo che tipo di gara bisogna fare, un successo sarebbe importantissimo per regalare una gioia ai nostro tifosi».