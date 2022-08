Juve Stabia, Colucci già in palla: «Possiamo ancora crescere»

Soddisfazione ed entusiasmo, dopo la prima uscita stagionale, ed il 3-0 al Delfino Pescara, Leonardo Colucci sembra contento del lavoro svolto dalla sua Juve Stabia:

«Siamo in crescita, possiamo far sempre meglio, ma sono contento dell’atteggiamento prima di tutto della squadra. Il risultato, ovviamente, non mi interessa, ora, sicuramente non sarà così in campionato. I carichi di lavoro ci sono stati, ma le risposte avute sono confortanti, sotto tutti gli aspetti. La mentalità è la prima cosa che conta, al di la’ di tutto. Con la testa si annullano le differenze di valori, ed ai ragazzi cerco prima di tutto di trasmettere entusiasmo e caparbietà. Dobbiamo essere sempre propositivi e rispettosi della maglia che indossiamo perché è una casacca importante».

La fascia di capitano nell’amichevole al giovane Guarracino che colleziona così il record di capitano in tutte le squadre della Juve Stabia, dal settore giovanile alla prima. «Non sapevo di questa cosa – sorride Colucci -, mi fa piacere per lui, io ho fatto tanto settore giovanile e quindi ho una predisposizione per i giovani che troveranno sempre, se dimostrano di meritarlo, un posto in prima squadra».