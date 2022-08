Juve Stabia. Colucci promuove i gialloblù: «Saremo pronti all'esame del campionato»

Manca poco alla conclusione del ritiro della Juve Stabia che dovrebbe esordire in coppa Italia il prossimo 21 agosto. Aspettando la pubblicazione ufficiale del nuovo calendario del campionato di serie C, rinviata per ora a data da destinarsi per il ricorso in merito all’esclusione del Campobasso, i gialloblù di Colucci hanno superato anche la seconda uscita stagionale, con piena soddisfazione del tecnico. “Come ho detto in precedenza – queste le sue parole -, al di la’ del risultato, che pure ci soddisfa, mi piace osservare i progressi della mia squadra, e sotto questo aspetto posso essere contento. Avevo chiesto, contro il Vastogirardi, un pressing molto alto, e diverse altre cose che, durante la gara, i ragazzi hanno saputo mettere in pratica. Stiamo crescendo pian piano, ormai anche al campionato manca meno di un mese, dobbiamo farci trovare pronti per un buon avvio di annata”.

Il tecnico stabiese veste i panni del “maestro” di scuola. “Ho spiegato al gruppo che bisogna andare avanti passo dopo passo. I carichi di lavoro, ovviamente, dopo due settimane, ci sono, ma pian piano riusciremo a smaltire le tossine e cominciare ad avvicinarci ad una buona condizione. Tutto il fieno che mettiamo in cascina ora, lo ritroveremo al momento giusto. E’ un po’ come a scuola, si fanno tanti esercizi, si studia giorno dopo giorno, per arrivare preparati all’esame”.