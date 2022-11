Juve Stabia, Colucci rullo compressore: «Dopo Giugliano dobbiamo confermarci»

La vittoria ed il sorriso. Ma per chi lo conosce sa che è c’è una parte del bicchiere che resta sempre mezzo vuoto.

Sembra essersi lasciato alle spalle il mese più nero da quando è a Castellammare, Leonardo Colucci, con le tre prestazioni della Juve Stabia contro Pescara, Foggia e Giugliano, ma dalla gioia al lavoro ed all’attenzione agli errori commessi nel derby, il passo è breve: “Sono felice per i tifosi, per i ragazzi – queste le sue parole -, sentivamo che il peggio pian piano era alle spalle, ma bisognava ovviamente vincere per poter superare l’ostacol. Ora, però, dobbiamo lavorare con maggiore serenità, ma anche con maggior eimpegno. Ci siamo complicati la vita da soli nel finale del derby, e di errori ne abbiamo comessi. Sbagliamo a volta la giocata, o anche il tempismo, e questo ci può creare problemi. E’ un bel gruppo, possiamo fare meglio”.

Tanti under contro il Giugliano, Colucci prouove i suoi giovani: “Erano cinque, ma sarebbero potuti essere anche sei in campo. Ho sempre detto che gioca chi merita, chi sta bene, chi è più funzionale in quel momento. E non ci sono remore in base alla carta d’identità. Dobbiamo andare avanti a testa alta, convinti dei nostri mezzi, il campionato è ancora lungo e possiamo crescere”.